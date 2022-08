Jakarta--Setelah cukup lama menjalin asmara, pasangan musisi muda Dul Jaelani dan Tissa Biani membagikan kabar menggemparkan para penggemarnya. Hal ini bermula dari unggahan foto Tissa di Instagram pada Jumat (5/8/2022) yang berpose mesra dengan Dul.

Tentu saja postingan foto tersebut langsung diserbu oleh netizen! Mereka pada penasaran dibuatnya. Dalam postingan yang diunggah Tissa melalui akun pribadinya, @tissabiani, ia menuliskan caption yang berbunyi, “8.8.22 finally the wait is over.. can’t wait @duljaelani ❤”.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari netizen. Salah satu komentar yang menarik datang dari Dul. Putra ketiga Ahmad Dhani itu menuliskan, “Can’t wait.. ❤” dalam kolom komentar unggahan terbaru Tissa.

Alhasil, tak sedikit netizen yang makin merasa penasaran dengan unggahan foto Tissa dan komentar dari Dul.

Banyak warganet yang beranggapan mereka akan menikah dan turut mendoakan agar hubungan sejoli ini dapat langgeng dan segera lanjut ke jenjang berikutnya yang lebih serius tentunya.

Melalui postingan di Instagram Tissa, banyak netizen bertanya-tanya, apakah benar pernikahan antara Tissa dan Dul akan segera terjadi?

Seolah tidak ingin membuat netizen semakin penasaran dan terus menebak-nebak, Tissa dan Dul akhirnya mengungkapkan bahwa mereka berdua menunggu-nunggu serta tidak sabar dengan datangnya tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan hari spesial lantaran ada Promo Puncak Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket.

Hal tersebut diungkapkan Tissa dalam unggahan terbaru melalui akun Instagramnya. Perempuan berusia 19 tahun itu menuliskan caption, “Finally 8.8.22 dateng juga. Aku dan @duljaelani udah nunggu-nunggu banget..... Buat belanja di Promo Puncak Shopee 8.8 Pesta Diskon Supermarket! Kamu bisa borong semua kebutuhan harian kamu karena ada Gratis Ongkir Rp0 Semua Toko, Belanja Bonus Voucher 88RB dan Beli Banyak Lebih Hemat. Cuma hari ini! Kapan lagi belanja banyak tapi tetap hemat. Yuk checkout sekarang!”.

Walaupun Tissa dan Dul sudah memberikan penjelasan mengenai postingan tersebut, nyatanya masih banyak netizen yang menginginkan pasangan muda ini bisa segera menikah, lho. Lantas, apakah hal ini akan terjadi dalam waktu dekat? Kita tunggu saja dan sambil kita doakan yang terbaik untuk mereka pastinya.

(Wid)