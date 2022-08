SEOUL - Jung So Min resmi bergabung dengan agensi baru, TH Company. Kabar itu diumumkan langsung oleh bos agensi tersebut, Kim Tae Ho lewat keterangan resminya, pada 2 Agustus 2022.

“Kami akan mendukung Jung So Min dalam kegiatan keartisannya . Sehingga dia bisa menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang. Tolong terus mendukung Jung So Min,” kata Kim Tae Ho dikutip dari Soompi, pada Selasa (2/8/2022).

Dengan bergabungnya aktris 33 tahun tersebut, maka TH Company menambah daftar artisnya. Agensi itu diketahui rumah bagi aktor Kang Ha Neul hingga aktris Hwang Woo Seul Hye.

Jung So Min debut di dunia akting lewat drama Bad Boy, pada 2010. Dia kemudian membintangi sederet drama populer, seperti Playful Kiss, Can We get Married?, Because This Is My First Life, hingga terbaru Alchemy of Souls.*

(SIS)