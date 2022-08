JAKARTA - (Jumat, 29/7/22) VKustik kembali digelar di Anjungan Sarinah, Thamrin. Vkustik merupakan salah satu program acara V Radio Jakarta 106.6 FM untuk menghibur sekaligus mendekatkan radio kepada pendengar dengan menghadirkan live music performance dari penyanyi-penyanyi ternama tanah air.

Acara ini rutin diadakan setiap hari Jumat di Anjungan Sarinah. Program Acara Vkustik ini berhasil mengajak Vlisteners atau para pendengar V Radio untuk mendengarkan siaran radio baik dari rumah ataupun datang langsung ke VKustik yang rutin diadakan setiap hari Jumat di Anjungan Sarinah.

Di live music performance ini, V Kustik Jalan Sore menghadirkan Grup Band Ten2Five yang menyanyikan lagu legendarisnya You dan I Will Fly. Selain itu, Ten2Five juga turut mengajak Rafael Tan dengan menyanyikan single kolaborasi mereka berjudul Salahkah Aku. Ten2Five sukses bikin senja di Anjungan Sarinah bernuansa manis dengan aransemen lagu You yang lembut dilantunkan sore itu.

(FLO)