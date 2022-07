JAKARTA - Artis Korea yang menulis buku, ada yang membagikan tips perawatan kulit untuk pria hingga menceritakan mengenai aktivitasnya. Tak sedikit buku yang mereka tulis juga masuk dalam daftar best seller.

Siapa saja artis Korea yang menulis buku? Berikut rangkumannya.

1. Lee Hyori

Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Lee Hyori/Allure)

Sang penyanyi tersebut merilis bukunya yang berjudul Closer: The Story Started by Hyori and Soonshim pada 2012. Buku itu menceritakan tentang hubungan Lee Hyori dengan anjingnya, Soonshim, empat kucingnya dan aktivitasnya dalam perlindungan hewan.

Di dalamnya, juga ada foto-foto yang diambil fotografer Kim Tae Eun dan sang artis sendiri. Buku tersebut sukses besar di pasaran bahkan sampai harus dicetak tiga kali.

Selain tentang peliharaanya, buku tersebut juga mengungkap kehidupan awalnya sebagai artis. Uniknya, seluruh keuntungan dari penjualan buku, Lee Hyori sumbang untuk Korean Animal Rights Advocate.

2. Heechul Super Junior

Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Heechul/Vogue Girl)

Buku berjudul My Ramen-Ful Life diterbitkan pada tahun 2017. Isinya berupa kumpulan dokumentasi Heechul ketika menyantap ramen di Jepang.

Tak hanya itu, di tahun yang sama Heechul juga menerbitkan Heechul’s Girl Group 101: Know These Things First. Buku itu berdasarkan dari interview mendalamnya terhadap para anggota girl group.

3. Jang Geun Suk Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Jang Geun Suk/Vogue) Artis sekaligus penyanyi ini merilis buku berjudul Love Recipe pada 2012. Isi buku tersebut merupakan 20 resep masakan. Pemain drama Korea Love Rain ini membagikan resep yang biasa dia hidangkan kepada keluarga maupun orang terdekat. Selain resep, Love Recipe juga berkisah mengenai kehidupan sehari-hari Jang Geun Suk di luar aktivitasnya sebagai artis. 4. Jessica Jung Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Jessica Jung/Instagram/@jessica.syj) Jessica menulis sebuah novel berjudul Shine usai dirinya keluar dari SM entertainment dan SNSD, tepatnya pada 2020. Buku tersebut sukses besar di pasaran dan masuk daftar best seller. Shine berkisah tentang kehidupan seorang remaja keturunan Korea-Amerika dalam mengejar mimpinya menjadi seorang bintang K-Pop. Buku tersebut terinspirasi dari kehidupannya. 5. Goo Hye Sun Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Goo Hye Sun/TenStar) Pemeran Geum Jan Di dalam drama Korea Boys Over Flowers ini sudah menghasilkan 7 buku. Pada 2009, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Tango. Tak hanya itu, novelnya yang berjudul Heart Shaped Tears masuk dalam daftar best seller di Korea. 6. Hyoyeon Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Hyoyeon/Vogue) Sang penyanyi menerbitkan bukunya yang berjudul Hyo Style pada 2015. Hyoyeon menuliskan tips-tips kecantikan, mode, serta gaya hidup yang diterapkan olehnya di buku tersebut. Melalui buku yang ditulisnya, Hyoyeon ingin orang lain terinspirasi untuk percaya diri dan berani untuk bereksperimen. Tak hanya itu, buku yang memiliki 142 halaman ini juga ada DVD di dalamnya. 7. Song Joong Ki Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Song Joong Ki/tvN) Pemain drama Vincenzo ini menulis buku yang berjudul Beautiful Skin Project for Men pada 2010. Hal tersebut berdasarkan dirinya yang memang memiliki kulit mulus. Dia pun berbagi tips perawatan kecantikan pria. Karya Song Joong Ki ini pun langsung berada di urutan teratas sebagai buku terlaris. 8. Lee Hong Ki Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Lee Hong Ki/Dazed) Vokalis FT Island ini merilis buku berjudul Lee Hong Ki's Nail Book pada 2013. Awalnya, ia memiliki ketertarikan terhadap seni menghias kuku. Buku tersebut pun berisi tips-tips tentang hal yang disukainya tersebut. Karya dari Lee Hong Ki ini juga dilengkapi koleksi foto nail art buatannya. 9. Jang Hyuk Artis Korea yang menulis buku. (Foto: Jang Hyuk/Osen) Sang aktor menerbitkan esai pribadinya yang berjudul Jang Hyuk, Hot-Blooded Man pada 2013. Isinya mengisahkan tentang pengalaman hidupnya. Dia pada awalnya bermimpi menjadi guru olahraga kemudian menjadi seorang aktor. 10. So Ji Sub Artis Korea yang menulis buku. (Foto: So Ji Sub/InStyle) Sang aktor banyak menghasilkan novel, yang terkenal adalah berjudul Road. Buku tersebut dia rilis pada 2010. Setahun setelahnya, ia juga menulis buku berjudul Only You. Kedua bukunya laku keras di pasaran dan langsung habis terjual dalam waktu hanya satu bulan.