SEOUL - Aktor Lee Tae Hwan dikabarkan akan menjalani wajib militer (Wamil). Dia dijadwalkan mulai mengikuti pelatihan pada 27 Juni mendatang.

Hal itu dibenarkan oleh pihak agensi yang menaungi Lee Tae Hwan, Man Of Creation. "Lee Tae Hwan akan memasuki pusat pelatihan pada 27 Juni KST. Mohon dipahami bahwa lokasi dan waktu pendaftarannya tidak akan diungkapkan karena berbagai alasan dan demi keamanan," ungkap pihak agensi, dikutip dari AllKpop, Selasa (21/6/2022).

Lebih lanjut, pihaknya meminta dukungan agar proses pelatihan itu berjalan dengan lancar dan sang aktor bisa berkarier kembali.

"Tolong berikan dukungan hangat kalian kepada Lee Tae Hwan, yang akan kembali dengan sehat setelah dengan setia menyelesaikan tugas militernya," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, Lee Tae Hwan pertama kali debut dengan grup aktor 5urprise. Dia kemudian merambah ke dunia drama.

Namanya sangat populer di kalangan pencinta drama Korea. Lantaran, telah berhasil membintangi beberapa Kdrama hits seperti 'Pride and Prejudice', 'What's Wrong With Secretary Kim', 'My Golden Life', dan banyak lagi.