KABAR bahagia datang dari penyanyi Alika Islamadina. Keponakan dari arti senior Alya Rohali ini mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung calon buah hatinya yang pertama.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh istri dari Raja Siregar ini melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Alika menyebut bahwa usia kehamilannya saat ini sudah memasuki minggu ke 20.

"Mini Regar in the making. Bismillah 20 weeks in love," tulisnya dalam akun Instagramnya.

Melalui akun Instagramnya, perempuan yang sempat bergabung dalam girlband asuhan Kevin Aprilio ini terlihat berpose bersama sang suami. Alika bahkan terlihat memegangi perutnya yang mulai membuncit sembari tersenyum ke arah kamera. Sedangkan suaminya, terlihat mengambil foto melalui kameranya yang diarahkan ke kaca di depannya.

Unggahan pelantun Aku Pergi tersebut sontak membuat rekan-rekan sesama artis kaget dan mengucapkan selamat atas kehamilan Alika. Bahkan mereka pun turut mengucapkan selamat dan mendoakan agar Alika serta calon anak pertamanya selalu berada dalam keadaan sehat hingga momen persalinan nanti.

"Congraaats Alikaa, sehat2 yaa," tulis Tasya Kamila.

"Alhamdulillah selamat ya ~sehat2 ya alibaba sayang," kata Ana Octarina. "AAA CONGRATS ALIKA RAJA!," tutur Vidi Aldiano. "Aaaaaaa congratssss sayaangg!!!," sambung Audy Marissa. "Regar family just got bigger. Congrats dan sehat-sehat mam & pap, ditunggu temen sekelasnya Sarina," tambah Sonia Eryka.