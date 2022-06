JAKARTA - Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa pada Senin 6 Juni 2022, keduanya resmi menikah. Kabar bahagia itu mereka bagikan melalui unggahannya di Instagram dalam sebuah video berdurasi 60 menit.

"06.06.2022. Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," ucap tulis Deddy dalam keterangan foto.

Dalam video tersebut, Deddy terdengar lantang dan fasih mengucapkan janji suci pernikahan.

"Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina Chairunnisa binti Irwan Hasbullah dengan emas kawin yang tersebut dibayar tunai," ucap Deddy.

Dalam video tersebut, Deddy dan Sabrina terlihat begitu serasi. Deddy tampil gagah mengenakan jas abu-abu dengan kemeja berwarna pink, sementara Sabrina terlihat begitu anggun mengenakan kebaya berwarna lilac dan dipadu padankan dengan rok batik.

Konsep pernikahannya terlihat begitu mewah dengan bertabur bunga berwarna pink, ungu, dan lilac.

Acara pernikahan Deddy dan Sabrina berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh keluarga dan sahabat. Terlihat Gus Miftah hadir sebagai saksi di cara bahagia mereka. Gus Miftah juga terlihat memberi nasihat kepada pasangan itu. Unggahan tersebut pun mendapat komentar dari netizen dan rekan sesama artis yang mendoakan keduanya.