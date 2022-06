JAKARTA - Pasangan selebriti, Ruben Onsu dan Sarwendah baru saja merayakan hari ulang tahun anak pertamanya, Thalia Onsu. Momen itu diabadikan di media sosial, namun wajah sang presenter jadi sorotan.

Lewat unggahan diperlihatkan Sarwendah yang sudah mempersiapkan kue hingga mendekor pesta perayaan ulang tahun sang anak. Melengkapi kebahagian, dia membawa suaminya yang baru-baru ini masuk ruang ICU.

Â

"Happy birthday Cici Thalia Putri Onsu dan Mami Thania Putri Onsu love you both so much," tulis Sarwendah, dikutip dari Instagram, pada Minggu (5/6/2022).

 BACA JUGA:Ruben Onsu Sempat Masuk ICU dan Butuh Donor Darah, Sarwendah Tak Tahu?

Berbeda dengan perayaan di tahun-tahun sebelumnya, momen ulang tahun kedua anak Ruben dan Sarwendah terlihat sederhana. Mereka merayakan di rumah dengan menghadirkan kue tumpeng besar dan dua kue ulang tahun dengan karakter Jasmine berwarna biru dan pink.

Tak ingin melewatkan momen bahagia ini, mereka mengabadikan kebersamaan dengan foto bersama. Namun, dari pose tersebut, wajah Ruben Onsu menjadi sorotan, lantaran terlihat lesu dan lemas. Lantas, keadaan Ruben itu tak lepas dari komentar warganet. Banyak dari mereka yang gagal fokus dengan wajah sang presenter tersebut. "Kak ruben pucet banget ya," kata seorang netizen. "Iya bener, pucat banget keliatan capek," timpal yang lain. "semoga Ka Ruben diberikan kesehatan selalu," ujar warganet. Seperti diketahui, belum lama ini Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penangan di ICU karena kondisinya yang drop. Melalui kanal YouTube The Onsu, Sarwendah menyebut penyakit darah rendah yang diidap sang suami kambuh. "Jadi Ayah (Ruben Onsu) masuk rumah sakit. Biasanya kan aku cek darah rutin 3 bulan sekali, ternyata darahnya ayah rendah jadi masuk rumah sakit," ungkap Sarwendah.