JAKARTA – Fans Game of Thrones akan kembali ke tanah Westeros lewat serial House of the Dragon. Meski musim pertama belum tayang, serial ini rupanya sudah mulai merencanakan jalan cerita dan logistik syuting musim ke-dua.

Masih mengadaptasi seri novel fantasi karya George R.R. Martin, House of the Dragon adalah sebuah kisah prekuel dari serial televisi Game of Thrones. Kali ini, para penonton akan dibawa mundur ratusan tahun ke era kekuasaan marga Targaryen yang tersohor sebagai penakluk bangsa naga.

BACA JUGA:Novel Teranyar Game of Thrones Akan Jadi Buku Terpanjang George RR Martin









Meski musim pertama baru akan debut tiga bulan lagi, baru-baru ini muncul kabar bahwa House of the Dragon sudah mulai mengembangkan musim ke-dua. Rumor ini belum dikonfirmasi oleh pihak stasiun televisi HBO, namun sudah berhasil menyebar di kalangan fans.

Kabar kemunculan musim kedua House of the Dragon pun tak mengejutkan banyak orang, karena HBO memang dikenal sering mempertaruhkan reputasi mereka dengan cara ini. Casey Bloys selaku kepala pemrograman HBO pun sempat berkata bahwa mereka punya cara kerja yang mirip taruhan.

“Biasanya kami sudah tulis naskah musim kedua sebelum musim pertama tayang, lalu berharap serial kami bisa debut dengan sukses,” ungkapnya dilansir dari CBR, “tapi untuk saat ini aku yakin House of the Dragon layak dapatkan musim ke-dua.”

Kehadiran House of the Dragon di layar kaca merupakan salah satu bentuk permintaan maaf dari HBO atas musim terakhir Game of Thrones yang mengecewakan fans. Kini, satu pertanyaan pun muncul di benak; akankah serial anyar ini menjadi penawar racun, atau malah membuka luka lama?

House of the Dragon musim pertama, dibintangi oleh Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, dan masih banyak lagi, akan tayang perdana di HBO mulai tanggal 21 Agustus 2022.

(aln)