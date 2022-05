JAKARTA - Jaz Hayat kembali menghadirkan karya. Kali ini, Jaz menghadirkan album bertajuk Transisi.

Dalam album Transisi, Jaz menghadirkan lagu Cause You’re My Schatzi sebagai senjata awal menarik perhatian pendengar musik Indonesia. Tak sendiri, Jaz kali ini berkolaborasi dengan Ari Lesmana dan Andy Armand dari Fourtwnty.

Perkenalan Jaz dengan Ari dan Andy berawal dari teman Jaz yang memintanya mendengarkan salah satu lagu buatan Ari. Masih mengusung genre yang dia tekuni, tapi juga memiliki sedikit sentuhan pop ala Fourtwnty, Jaz langsung tertarik.

Dari situ, ia pun diajak bertemu Ari dan Andy di studio mereka untuk dinyanyikan demo Cause You’re My Schatzi secara langsung. “Aku tahu Fourtwnty. Mereka salah satu band yang bersinar di industri musik Indonesia. selama ini aku mendengar lagu-lagu mereka lewat media, seperti Youtube. Tiba-tiba, aku diajak ke studionya untuk mendengarkan mereka menyanyikan lagunya secara live sebagai pengganti demo. Rasanya sulit digambarkan. Akhirnya, mereka menyuruhku untuk mencoba menyanyikan lagu itu,” jelas Jaz.

Jaz berhasil menemukan gaya bernyanyi seperti apa yang ingin dia terapkan pada lagu ini karena genrenya memang tidak jauh berbeda dari lagu-lagu Jaz sebelumnya, yaitu pop dengan sedikit sentuhan akustik.

“Sebenarnya, lagu ini sudah diciptakan Ari dan Andy dari tahun 2007 dan baru mendapat kesempatan untuk dirilis di tahun 2022 ini. Proses rekamannya sendiri juga sudah dilakukan di tahun 2020. Di antara semua laguku, “Cause You’re My Schatzi” adalah lagu dengan proses take vocal terlama, mulai dari setelah Maghrib sampai jam 03.00 pagi. Tapi, hasilnya malah tidak dipakai dan kita take lagi di hari yang berbeda. Di lagu ini, sebagai penulis lagu, Ari juga bertindak sebagai pengarah vokal dan cukup perfeksionis. Tapi, itulah yang aku suka darinya. Ini memberi pengalaman baru bagiku,” tutup Jaz.

