JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan pedangdut cantik Via Vallen. Pasalnya Via sudah resmi bertunangan dengan Chevra Yolanda.

Sebelumnya sempat beredar kabar Via Vallen menggelar acara lamaran tetutup di rumahnya. Salah satu netizen mengunggah video saat melewati rumah Via Vallen. Ada dekorasi yang terlihat dari luar rumahnya.

Selang beberapa lama, melalui akun Instagram pribadinya pedangdut asal Jawa Timur itu membagikan potongan video momen acara pertunangan dirinya dan Chevra. Dalam video tersebut, wanita 30 tahun itu terlihat begitu anggun mengenakan kebaya berwarna silver. Gaya rambutnya disanggul dengan hiasan bunga. Via terlihat memesona dengan makeup flawless di hari bahagianya itu.

Video berdurasi 46 detik itu, Via mengungkapkan alasan menerima lamaran sang kekasih. Ia menyampaikan dirinya menerima lamaran Chevra karena sangat menyayangi ibunya

“Mungkin nggak banyak tahu kenapa aku bisa menjatuhkan hati ke kamu. Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu, karena kamu sayang sama ibumu," ucap Via Vallen seperti dikutip dari Instagram @viavallen, Rabu (11/5/2022).

Momen itu tentu saja membuat Via termasuk Chevra dan keluarga yang hadir ikut terharu. Chevra terlihat menangis mendengar ucapan Via. Via yang menahan tangis terdengar suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat tersebut.

Video yang diunggah pada Selasa (10/5/2022) kemarin dibanjiri komentar para selebriti dan juga netizen yang turut bahagia di momen lamaran Via dan Chevra. “Alhamdulillah selamat dek semoga langgeng dan dilancarkan sampai hari H,” kata Wiwik Sagita. “Selamat Via sayang. Semoga lancar sampai hari H,” ucap Vega Dewanti. “Mewek aku Vi. Selamat ya Via lancar sampai hari H Vi,” kata Imeymey. “Nah kan. Congrats idolaku. Masya Allah ngikutin sosmednya Mba Via dari jaman sering bikin caption galau karena jomblo sampai sekarang sudah menemukan jodoh. Bahagia terus Mba Vi,” kata akun @vivitcomot05. “Mba Via langgeng terus yah,” ucap akun @vyanuu.