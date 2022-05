JAKARTA - Tingkah Azriel Hermansyah menangis di depan ibu sambungnya Ashanty mencuri perhatian publik. Dia berulang-ulang meminta maaf sehingga banyak netizen yang menduga hubungannya dengan Sarah Menzel berakhir.

Itu diketahui dari sebuah unggahan video di Instagram. Pria 21 tahun itu tak kuasa menahan air mata sembari melontarkan kata permintaan maaf kepada Ashanty.

Â

"Maafkan aku bun @ashantyasix," tulis Azriel dalam keterangan, dikutip pada Selasa (10/5/2022).

 BACA JUGA:Azriel Hermansyah Unggah Foto Bareng Sarah Menzel Usai Saling Unfollow, Aurel Hermansyah: Akhirnya

Jiel begitu sapaan akrabnya mengenakan sweater warna hitam bergaris oranye dan jam tangan branded melingkar di pergelangan tangan terus menangis.

Dengan adanya unggahan itu, lantas mengundang komentar Ashanty "Maaf ya Jiel bunda minta maaf please,".

Bahkan, netizen juga memberi komentar beragam.

"Azriel habis putus sama pacar terus ngadu ke bunda ashanty ya he he he," kata seorang warganet.

"Nangisnya lucu banget Jiel," ucap yang lain.

"Ya Allah Ngakak Banget," komentar lainnya.