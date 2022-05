JAKARTA - Indra Bruggman menjadi salah satu selebriti yang melakukan mudik Lebaran 2022. Diketahui, dia mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat pada, Sabtu (30/4/2022).

Melalui unggahan video, bintang film Jinny oh Jinny itu membagikan momen saat terjebak macet. Dengan gaya bicara ala bule dia melaporkan situasi terkini di jalanan.

"Berangkat tadi malam menuju Tasikmalaya, sampai sekarang jam 6 pagi masih di jalan," kata Indra.

Pemilik nama asli Indra Lesmana Bruggman itu lalu mengarahkan kamera ke depan dan ke samping, tampak mobil pemudik ikut berhenti.

Diduga kemacetan terjadi bukan karena padatnya volume kendaraan yang akan mudik saja melainkan karena kondisi jalan yang becek lantaran habis hujan.

Gaya bicara itu dilakukan Indra Bruggman lantaran belum tidur.

Beberapa artis mengomentari postingan tersebut, misalnya Aura Kasih "Kade aa. See you in Taka,". Sehat-sehat Indra. Sama sama keluarga semua," imbuh Inez Tagor.

Netizen juga berbondong-bondong mendoakan pria 42 tahun itu agar selamat sampai tujuan.

"Hati-hati a @indraburggam di jalannya, semoga selamat sampai tujuan," ujar seorang netizen. "Semoga selamat sampa tujuan ya," kata yang lain.