SEOUL - Do Kyungsoo alias D.O EXO didiagnosa positif terinfeksi COVID-19. Kabar kurang menyenangkan itu dikonfirmasi oleh agensi sang idol, SM Entertaiment, pada 25 April 2022.

"Dia dinyatakan positif pada hari ini (25/4/2022) dan tidak menunjukkan gejala apapun," ujar agensi bentukan Lee Soo Man tersebut dalam keterangannya dikutip dari Soompi, Selasa (26/4/2022).

Akibatnya, D.O membatalkan semua kegiatannya dan harus menjalankan isolasi mandiri. Selama masa itu, dia akan menjalani pengobatan COVID-19 di rumah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

"SM Entertainment akan mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan artis kami. Karena bagi kami kesehatan dan keselamatan artis kami adalah prioritas utama," imbuh agensi tersebut.

Kabar tersebut membuat penggemar khawatir. Alhasil, tagar 'Get Well Soon Kyungsoo (Cepat Sembuh Kyungsoo)' menempati peringkat kedua trending topic di Twitter pada Senin, 25 April 2022, dibanjiri lebih dari 90.000 cuitan netizen.

Sementara hastag D.O menempati peringkat 4 daftar trending topic dengan lebih dari 12.000 tweet penggemar.

"Kemarin D.O mengirimkan pesan pada fans berharap kita selalu sehat. Hancur hatiku mengetahui dia sakit. Cepat sembuh, Kyungsoo," cuit seorang fans.

"Tolong beristirahat dan makan dengan benar. Tolong jaga Kyungsoo dengan baik. Kami mencintaimu," ucap penggemar yang lain.

