THE Simpsons akan memperkenalkan karakter tuli pertamanya dalam episode terbaru mereka. Berjudul The Sound of Bleeding Gums, para penggemar The Simpson nantinya akan belajar mengucapkan D'oh! menggunakan bahasa isyarat.

John Autry II dipilih untuk menyuarakan karakter tunarungu yang diberi nama Monk itu. Ini juga akan menampilkan penggunaan Bahasa Isyarat Amerika (ASL) untuk pertama kalinya.

“Ini sangat luar biasa, suatu kesetaraan dan partisipasi yang mengubah hidup,” seru John Autry II saat ditanya tentang perannya sebagai Monk, dikutip oleh MNC Portal Indonesia dari New York Post Minggu , 10 April 2022.

“Itu adalah bagian dari sejarah dan dapat berdampak pada perubahan bagi kita semua,” sambungnya.

Terkait sinopsis episode, ‘The Sound of Bleeding Gums’ akan memperkenalkan karakter tuli bernama Monk. Ia diceritakan sebagai putra mendiang Bleeding Gums Murphy, seorang pemain saksofon yang dicintai oleh Lisa Simpson di awal musim pertunjukan.

Monk sedang dalam pencarian untuk mendapatkan implan koklea dan dibantu oleh Lisa dalam misinya itu. Adapun episode tersebut ditulis oleh Loni Steele Sosthand yang kebetulan saudaranya terlahir tuli. “Ketika saya memikirkan musik, saya juga memikirkan saudara laki-laki saya,” ungkap Loni. “Ketika kami berbicara tentang karakter Monk ini dalam brainstorm awal kami, kami berpikir, bukankah akan keren jika Lisa menemukan sisi lain dari hidupnya. Itu membuatnya memiliki seorang putra, dan kemudian kami mendasarkan karakter itu setidaknya pada saudara laki-laki saya.” jelasnya mengenai ide penciptaan karakter Monk. Pengenalan tokoh tunarungu itu juga seakan menegaskan bahwa “The Simpsons” tampaknya memiliki misi untuk meningkatkan keragaman dan representasi dengan menghadirkan karakter-karakter yang mewakili kaum minoritas. Penasaran dengan karakter Monk? Penggemar dan pemirsa dapat menyaksikan episode baru “The Sound of Bleeding Gums” pada Minggu malam, 17 April 2022 mendatang.