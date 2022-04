JAKARTA – Azka Corbuzier akan kembali melakoni pertandingan tinju setelah beberapa waktu lalu sukses menumbangkan Sang Gladiator Vicky Prasetyo secara Technical Knockout (TKO).

Tak main-main, putra Deddy Corbuzier ini akan berhadapan dengan lawan yang tak bisa diremehkan yakni Paris Pernandes, content creator yang dikenal dengan tagline Salam dari Binjai-nya.

Kabar mengenai duel di atas ring itu dibagikan oleh Deddy Corbuzier lewat Instagram @mastercorbuzier, dimana pertandingan tinju antara Azka dan Paris rencananya akan digelar pada Minggu (10/4/2022) pukul 11.00 WIB dan ditayangkan langsung di kanal YouTube Azka Corbuzier.

“YOU WANT IT… YOU GET IT. @parispernandes_” tulis Deddy pada konten yang diunggah Jumat (8/4/2022) malam tersebut.

Rencana duel tersebut pun sukses menarik perhatian publik. Banyak dari warganet hingga public figure yang antusias dan menganggap bahwa pertandingan tersebut jauh lebih seimbang apabila membandingkan dengan lawan Azka Corbuzier sebelumnya yakni Vicky Prasetyo.

Siapa yang Unggul?

Baik Azka maupun Paris Pernandes memang sama-sama punya background di dunia olahraga adu jotos tersebut. Azka Corbuzier diketahui gemar berolahraga fisik dan telah berlatih kick boxing sejak dirinya berusia 8 tahun. Ia bahkan telah menyandang sabuk hitam.

Sementara Paris Pernandes, yang terkenal dengan konten menonjok pohon pisang dengan tangan kosong hingga roboh, ternyata merupakan seorang mantan petinju amatir profesional. Namun ia harus pensiun dini karena tuntutan hidup.

Pria asal Binjai, Sumatera Utara itu bahkan sukses mengalahkan Jekson Karmela, seorang atlet Muay Thai nasional peraih medali emas PON XX Papua di atas ring tinju dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) Boxing pada pertandingan yang berlangsung 27 Februari 2022 lalu.

Tak heran apabila duel antara Azka Corbuzier VS Paris Pernandes dianggap seimbang dan sangat menarik untuk dinantikan. Perihal siapa yang unggul dan mana yang lebih kuat, netizen pun terbagi menjadi dua kubu.

“Tim Azka ,” tulis Candra Dwiyanto, seorang desainer grafis yang kondang dengan nama Chanchil Can.

“Gue binjai sih ,” komentar seorang netizen yang mendukung Paris Pernandes.

