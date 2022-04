JAKARTA – Azka Corbuzier akan kembali melakoni pertandingan tinju setelah beberapa waktu lalu sukses menumbangkan Vicky Prasetyo secara technical knockout (TKO).

Tak main-main, lawannya kali ini adalah Paris Pernandes, mantan petinju amatir yang dikenal publik usai viral dengan konten ‘Salam dari Binjai’. Kabar duel itu diungkapkan oleh ayah Azka yakni Deddy Corbuzier melalui Instagram @mastercorbuzier.

“YOU WANT IT… YOU GET IT. @parispernandes_” tulis Deddy Corbuzier di akun Instagram miliknya.

Berdasarkan poster unggahan tersebut, pertandingan tinju antara Azka dan Paris akan digelar langsung pada Minggu (10/4/2022) pukul 11.00 WIB dan ditayangkan langsung di kanal YouTube Azka Corbuzier.

Sontak saja konten itu sukses menarik perhatian netizen. Banyak dari warganet hingga public figure yang tampak antusias menyambut duel dua public figure muda yang sama-sama punya background bertinju itu.

“Wah ini seruuu,” komentar @dylandpros, YouTuber dan Content Creator gaming.

“Kok makin keren ini!!,” ujar Ifan Seventeen.

“Game on 2,” tulis seorang netizen.

“Ini baru beneran fight .” seru netizen lain antusias.

(aln)