Kabar duka datang dari keluarga besar MasterChef Indonesia. Lucky Andreono, pemenang MasterChef season 1 Lucky Andreono meninggal dunia.

Kabar tersebut dibagikan akun resmi MasterChef Indonesia, dan mendapat banyak ucapan duka cita dari para pemenang dan kontestan MasterChef Indonesia serta netizen.

"Selamat jalan MasterChef Lucky. Telah kembali ke sisi-Nya, MaterChef Lucky Andreono (Pemenang MasterChef Indonesia Season 1). Terima kasih banyak Chef atas ilmu tentang kuliner selama ini.. we will miss you," tulis @masterchefindonesia_season9.

Desi Trisnawati, juara MasterChef Indonesia season 2 mengaku terkejut dengan berita tersebut.

“Mengejutkan beritanya. Rest in peace my brother, may god comfort the family,” tulis @inspirationalchef.

Ucapan serupa juga datang dari Audrey, runner up MasterChef Indonesia Season 7. Dia mengucapan turut berduka cita dan menuliskan doa.

“Berita mengejutkan. Semoga keluarga dan orang terdekat Lucky dikuatkan,” tulis @audrey_mci7.

(kem)