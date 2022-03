SEOUL - Aktor Welcome to Waikiki, Lee Yi Kyung resmi menjadikan Sangyoung Entertainment sebagai ‘rumah’ barunya. Hal itu diumumkan agensi tersebut dalam keterangan resminya, pada 25 Maret 2022.

“Lee Yi Kyung yang menunjukkan spektrum akting sangat unik dalam setiap proyek-proyeknya kini resmi bergabung dengan agensi kami,” ujar Sangyoung Entertainment dikutip dari Soompi, Jumat (25/3/2022).

Agensi tersebut memastikan, akan mendukung penuh kegiatan sang aktor dalam berbagai bidang, terutama karier aktingnya. Sangyoung Entertainment merupakan agensi yang juga menaungi aktor Shin Sung Rok dan Lee Min Ki.

Lee Yi Kyung memulai debut aktingnya pada 2011 lewat drama remaja, School 2013. Setelahnya, dia berperan sebagai aktor pendukung dalam sederet drama populer, seperti My Love from the Star dan Descendants of the Sun.

Namun aktor 33 tahun itu baru mencuri perhatian publik lewat akting komikalnya dalam drama Confession Couple. Pada 2018, dia mendapat peran utama perdananya lewat drama Welcome to Waikiki dilanjutkan dengan Children of Nobody.*

(SIS)