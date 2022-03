JAKARTA - Judika mengaku kecewa anak didiknya, Hendra si rapper asal Majalengka, harus tereliminasi dari panggung X Factor Indonesia di Gala Live Show 8. Meskipun begitu, dia tetap bangga melihat penampilanya yang selalu maksimal di setiap minggu.

Menurut Judika, Hendra alias Enka memiliki bakat yang begitu lengkap sebagai seorang rapper, mulai dari beatbox hingga dancing telah dikuasai oleh anak asuhnya itu.

"Aku lihat Hendra ini sebagai rapper tuh punya bakat yang komplit, bisa beatbox, nyanyi, lirik lagu yang luar biasa. Ini ciri-ciri penyanyi yang ditunggu karyanya," ujar Judika saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Judika mengaku bahwa anak asuhnya itu selalu mendapat pujian dan komentar positif dari para juri dan penggemarnya. Bukan tanpa alasan, ciri khasnya yang unik dan ciamik sebagai seorang rapper selalu totalitas membuat panggung bergetar. Oleh karena itu, Judika tetap merasa bangga dengan pencapaian Hendra.

"Kecewa karena Hendra harus berhenti di sini, walaupun begitu aku bangga. Dia selalu tampil maksimal dan bisa membawa kembali musik Hiphop di pasar industri musik Indonesia," tuturnya.

Judika sendiri mengaku tak begitu banyak berkontribusi sebagai mentor Hendra. Bukan karena enggan, tetapi Hendra memang sudah tahu apa saja yang harus ditampilkan di panggung X Factor Indonesia. Ini salah satu alasan mengapa Judika merasa sangat senang bekerja sama dengan Hendra.

"Gue sebenarnya gak terlalu banyak mentorin dia, karena dia sudah tahu apa yang mau dilakuin. Jadi gue sekadar beri pagar-pagar aja. Bekerja sama dia sangat menyenangkan," kata judika

Di sisi lain, Judika mengakui bahwa penampilan Maysha, lawan Hendra, di babak Save Me Song memang begitu memukau saat menyanyikan lagu Naomi Scott yang bertajuk 'Speechless'. Namun, karakter suara Hendra sebagai penyanyi Hip-hop tetap tak bisa disandingkan dengan anak didik asuh Rossa itu.

"Aku rasa Enka selalu tampil bagus, walaupun tadi di babak Save Me Song Maysha nyanyi dengan bagus, keren banget. Tapi mereka tidak bisa dibandingkan, Enka the best," tandas Judika.

Judika lantas memberikan semangat kepada anak didik kesayangannya itu. Dia bahkan mengaku sudah menyiapkan sebuah single spesial untuk Hendra. Judika juga berniat mengajaknya bergabung ke label musiknya, Dua Anak Deo (DAD).

"Single kita udah ada ya, semangat terus, aku dan Indonesia bangga ada rapper baru di Indonesia yang keren banget, Enka dari Majalengka" kata Judika.

X Factor Indonesia kini tersisa 6 kontestan dari empat kategori. Mereka adalah 2nd Chance, Gery Gany, Alvin, Danar, Maysha, dan Roby. Jangan sampai minggu kontestan favoritmu menyusul jejak Hendra. Oleh karena itu, tetap beri dukungan lewat vote sebanyak mungkin melalui aplikasi RCTI+!