SEOUL - Penyanyi 10CM menuai kecaman setelah menggunakan gelas sekali pakai pemberian penggemarnya sebagai asbak rokok. Terkait kontroversi tersebut, agensi sang penyanyi akhirnya meminta maaf.

Magic Strawberry Sound dalam keterangannya, meminta maaf atas perbuatan artisnya yang mengecewakan penggemar. Agensi itu mengaku, gelas sekali pakai tersebut disiapkan fans untuk event ulang tahun 10CM, pada pekan lalu.

“Gelas itu digunakan oleh karyawan dan artis kami, serta para pengunjung yang menggunakan lounge untuk minum,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (10/3/2022).

Namun kemudian, gelas tersebut justru digunakan sebagai tempat untuk menampung puntung rokok yang memicu kemarahan penggemar. “Kami meminta maaf karena hal itu memang tidak seharusnya terjadi.”

Magic Strawberry Sound kemudian meminta maaf kepada penggemar yang menghadiahkan gelas tersebut. Agensi itu juga berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya dan memastikan hal serupa tak akan terjadi kembali.

Sekadar informasi, 10CM awalnya adalah grup duo asal Korea Selatan yang diisi oleh Yoon Cheol Jong dan Kwon Jung Yeol. Mereka sempat begitu mencuri perhatian publik saat debut pada 2010.

Grup ini merupakan pemilik dari beberapa lagu populer, seperti Fine Thank You and You?, Hold Me, What the Spring?, dan Americano. Pertengahan 2017, Yoon Cheol Jong kemudian memutuskan meninggalkan grup tersebut.*

