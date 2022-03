SEOUL- Junsu JYJ mengeluarkan tanggal perilisan mini albumnya yang bertajuk ‘DIMENSION.' Agensinya PALMTREE ISLAND, yang ia dirikan sendiri, mengunggah track list dan foto dari album tersebut.

Melansir laman Koreaboo, Rabu (2/3/2022), idol bernama Kim Junsu itu siap meluncurkan albumnya pada 16 Maret pukul 6 malam KST mendatang. Pre-order album tersebut dibuka pada hari ini.

‘DIMENSION’ akan dirilis dalam dua versi, yaitu versi O dan I. Versi O menggambarkan perjalanan musiknya, sementara versi I menggambarkan kekhawatiran dan refleksi batin dirinya sebagai seniman.

Album tersebut akan berisi lima lagu: HANA, 낮은별, COLOR ME IN, HANA (Inst.), dan OUTRO ; A NEW BEGINNING (CD ONLY).

Comeback ini akan menjadi yang pertama sejak Junsu mendirikan agensi sendiri, PALMTREE ISLAND, pada tahun 2021. Album ini juga akan menjadi karya terbarunya sejak satu tahun empat bulan. Selain siap merilis album baru, Junsu juga dikabarkan berencana untuk mengadakan konser offline di Korea Selatan dan luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh PALMTREE ISLAND beberapa waktu lalu. “Kim Junsu sedang bersiap untuk merilis album baru di bulan Maret, dan mengadakan konser offline untuk penggemar di Korea dan luar negeri,” kata agensi tersebut. Junsu terakhir merilis mini album bertajuk ‘Pit A Pat’ pada November 2020. Pada November 2021, ia tidak memperpanjang kontraknya dengan C-JeS Entertainment.