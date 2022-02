JAKARTA- Gaya foto kekinian ala Nabilla Aprillya menarik untuk dikulik bukan hanya karena parasnya yang cantik namun juga gaya berbusananya yang seksi. Selebgram 26 tahun itu menjadi sorotan setelah menjalin hubungan dengan Atta Halilintar di masa lalu.

Nabilla mulai tertarik di dunia modeling sejak kecil, dia juga kerap aktif melalui aplikasi Bigo Live. Menariknya, Nabilla diketahui sempat mengubah penampilan terbukanya ketika berpacaran dengan Atta.

Maka dari itu untuk mengenal sosoknya lebih dekat, berikut tiga gaya kekinian sang content creator. Seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya.

1. Pakai Dress Backless di Pantai

Gaya foto kekinian ala Nabilla Aprillya (Foto: Instagram/ @bae_biiiiiii)



Nabilla Aprillya tak segan memamerkan kulitnya yang mulus, seperti dalam unggahannya pada 1 Februari 2021. Berpose di tepi pantai, dia memakai gaun backless berwarna hitam yang memperlihatkan pahanya.

Warna hitam yang tajam tersebut dipadukan dengan sneakers bercorak biru merah. Foto tersebut sekaligus menandakan rasa rindunya untuk berlibur di pantan, “Kangen pantai,” tulisnya dengan emoji sedih.

2. Pose Makan Pizza

Gaya foto kekinian ala Nabilla Aprillya (Foto: Instagram/ @bae_biiiiiii)

Pose menarik Nabilla Aprillya lainnya adalah ketika dia berfoto sambil makan pizza. Dalam unggahannya pada 9 Maret 2020, dia terlihat sedang duduk dengan setelan mini dress lace bernuansa hitam dan potongan rambut terurai.

“GOLDEN HOUR + PHD + BARE FACE one more bad hair day ever !! But the perfect lazy day (satu lagi hari dengan rambut berantakan!! Tapi hari bermalas yang sempurna,” tulisnya sebagai keterangan.

3. Seksi dalam Balutan Bra Hitam

Gaya foto kekinian ala Nabilla Aprillya (Foto: Instagram/ @bae_biiiiiii)

Memiliki penampilan yang terbuka tampaknya sudah tak asing lagi bagi Nabilla Aprillya. Kini, dia tampil mengenakan bra hitam sentuhan mode ruched, dipadukan dengan celana pendek bercorak warna – warni yang mencolok.

Dengan tampilan makeup natural dan rambut terurai rapi. Nabilla mengaku kerap mengulangi rutinitas hingga terlihat gemuk, “Eat sleep repeat! Like this !! FAT!!! (Makan tidur ulangi! Seperti ini, gemuk),” katanya dalam caption.