GEMPITA Nora Marten atau Gempi baru saja disuntik vaksin Covid-19. Ekspresi Gempi pun menuai sorotan.Â

Gisel mengunggah momen saat Gempita Nora Marten mendapatkan vaksin dosis kedua. Putri semata wayang Gisel dan Gading itu tak menunjukan ekspresi takut sedikitpun.

Gempi justru merasa bangga karena sudah melaksanakan vaksin dengan berani.

"Im so so so proud of myself (aku bangga sekali terhadap diriku)," ujar Gempi, dikutip dari Instagram Gisel, Senin (31/1/2022).

Jika dilihat dari unggahan Gisel, Gempi nampak terduduk tenang dan tak memberontak ketika jarum suntik dimasukkan. Gempi hanya memejamkan mata sejenak sambil terus memegang tangan Gisel.

Bukan hanya Gempi yang bangga, sang bunda pun demikian. Menurut Gisel, bocah berusia 7 tahun itu tak banyak drama saat mendapatkan suntikan vaksin.

"Makasi juga Gempi udah pinter banget gak drama sama sekali, walaupun abis itu bangga-banggain diri sendiri juga sih," tulis Gisel.

Melihat unggahan Gempi saat divaksin tersebut, warga net pun ramai memberikan komentar. Banyak dari mereka yang memuji keberanian Gempita. "Masya Allah Gempi pinter banget sekarang," ujar seorang netizen "Good girl gempi hebat berani, gak sakit kan?," tulis salah satu netizen "Gempi memang anak yang pintar dan cantik, sehat-sehat selalu ya Gempi," kata netizen lainnya