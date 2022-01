JAKARTA – Tom Holland sudah muncul dalam enam film MCU sebagai Spider-Man, mulai dari Civil War hingga No Way Home. Kira-kira, berapa sih gaji yang ia terima sepanjang karirnya?

Melalui sebuah video rangkuman yang diunggah GameSpot, Senin (17/1/2022), Tom Holland berhasil mendapatkan gaji sebesar USD250 ribu atau sekitar Rp3,5 miliar di film pertamanya sebagai Spider-Man, yaitu Captain America: Civil War yang dirilis pada tahun 2016 silam. Merupakan debutnya di MCU, dalam film ini Tom belum punya banyak porsi akting; sebuah ‘kepelitan’ Marvel yang berhasil berbuah manis bagi mereka.

Setelah permintaan akan film solo Spider-Man yang membludak, akhirnya Tom Holland berhasil beraksi sendirian di bawah naungan MCU dalam film Spider-Man: Homecoming. Punya cerita yang ringan dan menyentuh, sang aktor berhasil mengantongi USD500 ribu alias Rp7,1 miliar berkat film ini; dua kali lebih banyak dibandingkan gaji pertamanya bersama Marvel.

Sukses menjadi tokoh yang dicintai penggemar, Marvel Studios pun semakin berani untuk mengeluarkan uang berjumlah banyak untuk menjaga performa dan kesetiaan sang aktor. Punya bagian yang cukup besar dalam film Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame, dua film ini berhasil menyodorkan uang sebanyak USD3 juta atau sekitar Rp42,9 miliar kepada Tom Holland dalam dua kesempatan berbeda.

Tak berhenti sampai di situ, dua film terakhir Tom sebagai Spider-Man yaitu Far From Home dan No Way Home dikabarkan menaikkan gaji sang aktor dengan drastis. Dalam dua film ini, Tom Holland mengantongi uang USD5-10 juta, sekitar Rp71-143 miliar, yang terbilang fantastis melihat usianya yang masih belia.

Kini sudah mengakhiri kontrak pertamanya bersama Sony Pictures dan Marvel, Tom dikabarkan sudah menandatangani kontrak baru dan akan kembali sebagai Spider-Man dalam sebuah trilogi baru di masa mendatang. Kini sudah punya gaji menyentuh puluhan juta dolar, tak mengherankan jika Tom bisa menjadi aktor termahal termuda suatu saat nanti.

