JAKARTA - Biodata dan agama Michelle Wanda menjadi informasi yang layak dikulik dari bintang Layangan Putus satu ini. Dia berperan sebagai Dita, sahabat Kinan dalam serial tersebut.

Lahir di Jakarta, 25 tahun silam, Michelle merupakan pemeluk agama Kristen. Langkah awalnya di dunia hiburan, bermula dari mengikuti ajang Abang None Jakarta Barat pada 2015.

Biodata dan Agama Michelle Wanda. (Foto: Instagram/@michellewanda)

Dari sana, dia kemudian membintangi sederet proyek akting, seperti Tukang Ojek Pengkolan, After Met You, Bawang Putih Berkulit Merah, Kilau Aksara, The Trilogy of Senses, hingga Layangan Putus. Dia juga dikenal sebagai presenter dan bintang iklan.

Namun tahukah kamu, di balik wajah kalemnya Michelle Wanda ternyata melakoni olahraga tak biasa. Dia mengaku pencinta seni beladiri Brazilian Jiu-jitsu (BJJ) karena dapat dilakukan dalam jangka panjang.

"Di BJJ, benaran lama banget buat naik belt tahunan. Tapi memang seseru itu kayak never ending learning dan problem solving all the time. Gokil enggak tuh," ujarnya lewat Instagram, pada 20 Juni 2021.

Biodata dan Agama Michelle Wanda. (Foto: Instagram/@michellewanda)

Dalam kehidupan pribadi, dia ternyata tidak jomblo lagi. Dia resmi dilamar sang kekasih, pada 1 Januari 2022. "Dengan begitu, aku tidak lagi pacar, tapi tunangan Andy Sukandar," tutur Michelle Wanda menambahkan.*

Baca juga:

Biodata dan Agama Raquel Larkin, Ibu Muda Pemeran Pengacara Cantik di Layangan Putus

Blakblakan, Kalina Oktarani Ungkap Alasan Bercerai dari Vicky Prasetyo



(SIS)