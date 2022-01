SEOUL - ATEEZ resmi menunda tur dunia The Fellowship: Beginning of the End in Europe yang seharusnya digelar pada 13 Februari 2022-1 Maret 2022. Hal itu diumumkan MyMusicTaste, organizer tur tersebut, pada 7 Januari 2022.

Keputusan menunda tur, menurut organizer tersebut, diambil setelah melihat peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron di Eropa, yang juga berimbas pada pengetatan akses keluar masuk antarnegara.

“Atas kesepakatan bersama, dengan sangat menyesal kami harus mereschedule enam pertunjukan tur dunia ATEEZ The Fellowship: Beginning of the End in Europe,” ujar MyMusicTaste, dikutip dari Soompi, Sabtu (8/1/2022).

Organizer tersebut, ingin memastikan bahwa ATINY (fandom ATEEZ) berada di lingkungan yang aman dan nyaman saat menikmati penampilan Hongjoong cs. “Menunda tur adalah keputusan terbaik yang harus diambil demi keselamatan penggemar, artis, dan staf,” ujar perusahaan tersebut.

Dalam lanjutan keterangannya, MyMusicTaste mengungkapkan bahwa jadwal tur baru akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Hal itu termasuk kegiatan fansign di London, Paris, Berlin, dan Madrid.

Namun penggemar juga dipersilakan untuk membatalkan tiket dan melakukan pengembalian dana jika tak ingin menunggu lebih lama. "Kami meminta maaf kepada penggemar Eropa yang sudah menantikan kedatangan ATEEZ selama ini." Setelah membuka tur dunia The Fellowship: Beginning of the End di Seoul, Korea Selatan pekan ini, ATEEZ akan melanjutkan konsernya di Amerika Serikat di lima kota berbeda sepanjang 18 Januari hingga 31 Januari 2022.*