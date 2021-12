JAKARTA- Penyanyi Raisa tampak bahagia mendapatkan jersey baru yang dikirim khusus oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia bahkan membagikan video ketika mendapakan kotak berisi jersey tersebut.

“Ternyata beneran lho dikirimin khusus buat aku dari, ‘Untuk Raisa dari PSSI’. Thank you so much! Ternyata beneran dikirim,” kata Raisa dikutip dari Instagramnya, Rabu (29/12/2021).

BACA JUGA:

- Unggah Foto Liburan Bareng Gala Sky, Caption Foto Fuji Bikin Sedih

- Brie Larson Bagikan Foto Bareng Lawan Mainnya, Musuh Baru Captain Marvel?

Dalam video tersebut, Raisa juga tidak lupa mendoakan agar Timnas Indonesia menjadi juara di ajang AFF 2020. Pelantun lagu ‘Mantan Terindah’ ini juga memberikan semangat kepada para atlet Timnas Indonesia yang malam ini berlaga di final Piala AFF 2020 melawan Thailand.

“Semoga Timnas kita menang di leg satu, di leg dua. Semoga piala AFF menjadi milik kita dan pokoknya semangat terus!” katanya.

Sebagaimana diketahui, Raisa sebelumnya mengapresiasi pencapaian Timnas Indonesia ketika menang melawan Singapura, beberapa waktu silam. “Woohoo! Congratulations Indonesia. That was an intense game indeed. #Tbt foto pake jersey waktu ituuu hehe,” tulis ibu dari Zalina tersebut di media sosial Twitternya pada Sabtu (25/12) kemarin. Cuitan ini pun langsung dibalas oleh akun resmi PSSI. “Makasih, Mba Yaya. Mau mimin kirimin jersey terbaru enggak?” tulis akun resmi PSSI. “Mau,” balas Raisa dengan emoticon menangis.