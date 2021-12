JAKARTA - Belakangan publik dihebohkan dengan video duet antara Gading Marten dan Wijaya Saputra alias Wijin. Dalam video tersebut, para mantan dari Gisella Anastasia ini tampak bertemu dan menyanyikan sebuah lagu galau berjudul Pergilah Kasih, yang dipopulerkan oleh Chrisye.

Saat ditanya terkait hal tersebut, Wijin pun mengaku diundang untuk hadir ke kediaman temannya dan tak sengaja bertemu Gading Marten disana. Setelah banyak berbicara soal basket, keduanya pun sempat bernyanyi tanpa ada maksud apapun.

Baca Juga:

Putus dari Gisella Anastasia, Wijin: Ini Keputusan Bersama

Jalani Natal Tanpa Kekasih, Gisel: Tetap Mengucap SyukurÂ





"Saya diundang makan sama teman baik saya. Kebetulan teman baik saya, teman baiknya dia (Gading Marten) juga. Udah, kita ketemu, makan bareng, ngobrol bareng," jelas Wijin, dikutip dari akun Youtube Intens Investigasi.

"Dia kan presiden basket, ya ngobrol basket. Setelah itu nyanyi kan ada live musiknya di rumah teman saya, we just having fun, nggak ada maksud apa-apa," sambungnya.

Soal lagu yang mereka pilih sebagai lagu duet, mantan kekasih Gisel ini mengaku bahwa dirinya menyanyi dengan santai tanpa mendalami isi lirik dari lagu tersebut. Terlebih hubungan asmara antara dirinya dan ibunda dari Gempita tersebut memang kandas lantaran kesepakatan kedua belah pihak.

"Sebenarnya aku nggak terlalu mendalami lagunya, aku cuma nyanyi doang. Nggak ada yang bermaksud apa-apa," paparnya.

"Dan kita kan mengambil jalan masing-masing dengan baik-baik, tidak ada saling menyakiti, kita baik-baik, pure kita masing-masing," tutupnya.

(aln)