JAKARTA – Setelah selesai menjalani seluruh rangkaian prosesi adat Jawa yang diusung dalam acara 7 bulanan pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, acara dilanjutkan dengan penampilan dari dua seleb cilik yaitu Arsy Hermansyah dan Amora Lemos.

Penampilan Arsy dan Amora disiarkan secara langsung di RCTI yang digelar di Grand Ballroom Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/12/2021).

Arsy dan Amora memberikan penampilan luar bisa dengan duet menyanyikan lagu yang berjudul Mother, How Are You Today. Sontak, penampilan keduanya mencuri perhatian para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, Arsy dan Amora juga tampak begitu kompak dengan pakaian kebaya bermotif batik yang didominasi warna pink dan coklat yang dikenakannya, membuat aura kedua anak selebriti itu terlihat semakin cantik dan anggun. Ditambah lagi dengan riasan sanggul dan make up yang flawless semakin membuat penampilannya mempesona.

Arsy dan Amora memang begitu percaya diri tampil di atas panggung bersama Aurel dan Atta. Setelah selesai membawakan lagu, Arsy dan Amora mendapat hadiah berupa ciuman dari Aurel dan mendapat tepuk tangan meriah dari para tamu.

Sebagai tambahan informasi, saat Arsy dan Amora sedang menyanyikan lagu, Atta tampak gagah mengenakan pakaian adat Jawa berwarna pink dengan blankon serta Aurel yang begitu cantik dengan balutan pakaian berwarna putih dan hijab berwarna pink.

Prosesi 7 bulanan Aurel Hermansyah ini disiarkan secara live dalam program “Ikatan Cinta Atta Aurel 7 Bulanan” hari ini, Sabtu (18/12/2021) mulai 15.00 WIB. Disiarkan melalui channel RCTI dan juga live streaming di RCTI+.

