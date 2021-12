JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia dangdut. Penyanyi legendaris Imam S Arifin meninggal dunia. Ucapan duka datang dari teman sesama artis seperti Elvy Sukaesih.

“Innalillahi wa innailaihi roji’un. Telah wafat pada hari ini Jumat 17 Desember 2021, penyanyi senior IMAM S. ARIFIN @imam.s.a_official," tulis Elvy Sukaesih.

Baca Juga:

Beda Agama, Ibunda Laura Anna Akan Gelar Tahlilan 7 Hari sang Putri

Biodata dan Agama Imam S Arifin, Pedangdut Senior Telah Meninggal Dunia

"Umie Elvy dan keluarga turut berduka cita, InshaALLAH Allahyarham IMAM S ARIFIN Jannah, Ahlil Kheir, di dalam Magfiroh ALLAH SWT, Al Fatihah dan bagi keluarga yang Ditinggalkan Diberikan ‘keikhlasan, kesabaran di dalam iman dan taqwa, amiiin, yaa ROBBAL ALAMIIN," tulis Elvy Sukaesih.

Belum diketahui pasti apa penyebab sang pedangdut meninggal dunia hingga berita ini diturunkan. Imam S Arifin meninggal dunia di usia 61 tahun.

Selama berkarier, Imam S Arifin telah mengeluarkan 6 album seperti Doa Suci, Imam S Arifin, Berdayung Cinta, The Best Imam S Arifin Vol.1, The Best Imam S Arifin Vol.2, Kecewa - Tak Direstui.

(aln)