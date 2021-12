JAKARTA - Selebgram Edelenyi Laura Anna telah menghembuskan napas terakhirnya, Rabu (15/12/2021). Deddy Corbuzier sebagai salah satu artis Tanah Air yang akrab baru saja mengenang momen serta mengungkap sosok Laura melalui YouTube-nya.

Menurut Deddy, Laura adalah sosok periang yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki segudang kisah hidup yang sangat menginspirasi dan memotivasi banyak orang.

"Laura pada saat di sini, membawa kenangan, sebuah inspirasi, sebuah motivasi yang luar biasa buat saya, buat kita semua," kata Deddy Corbuzier dalam Youtube-nya.

Deddy juga mengatakan bahwa selama ini Laura Anna sangat mandiri. Laura tetap membuka endorse untuk membiayai pengobatannya meski tengah mengalami kelumpuhan. Bahkan, tidak sedikit juga beberapa produk endorse yang dia lakukan secara sukarela.

"Beberapa dari endorsement tersebut digratiskan sama Laura kalau orang-orang tersebut membutuhkan. Itu indahnya hatinya Laura," ujar Deddy Corbuzier.

Sebelumnya, Deddy juga sempat memberikan dana bantuan senilai Rp250 juta kepada Laura. Bukan atas permintaan sang selebgram, Deddy memang ingin membantu Laura dengan tulus dari hatinya.

"Laura ke sini tidak minta apapun, yang saya berikan kemarin sebelum beliau meninggal, itu bukan permintaan Laura. Itu kita membantu karena kita bisa membantu," kata Deddy Corbuzier.

Namun rupanya, uang tersebut justru disalurkan kepada anak yatim piatu lantaran Laura menilai dirinya masih dalam kondisi yang berkecukupan. Hal ini dikabarkan langsung oleh Laura melalui pesan suara kepada komika Marshel Widianto, orang yang memberikan amanah uang tersebut kepada Laura.

"Marshel Rp250 juta kebanyakan buat aku sumpah deh. Aku tuh masih ada, nggak sekurang-kurangnya aku gitu loh. Bilangin ke Om Ded makasih banyak, Aku pasti akan kasih ini ke anak yatim," kata Laura dalam video.

Kemudian, Laura juga berencana membelikan anak-anak yatim sebuah kado yang berisi mainan. Laura pun sempat mengajak Marshel dan Deddy untuk ikut membantu saat membagikannya.

"Kalau mau kamu ikut aku beliin kado-kado sama Om Ded juga kalau mau terus nanti kita sumbangin deh untuk anak yatim," lanjut Laura.

Laura mengatakan bahwa kehadirannya di podcast Deddy Corbuzier bukan untuk dikasihani. Dia bahkan tak memikirkan uang sepersen pun dari konten tersebut. Laura hanya senang dirinya bisa berkenalan dengan Deddy Corbuzier dan menjadi trending setelah menjadi bintang tamu di kontennya.

"Terus aku malah seneng aku trending, aku nggak mikirin uang atau apa, aku malah senang 'ih gue trending,' itu doang sumpah," kata Laura.

Deddy Corbuzier sengaja tak mengumbar hal tersebut, karena menurutnya membantu orang tidak perlu dijadikan konten. Konten ini pun dibuat karena sang selebgram telah tiada.

Mendengar suara mendiang dari pesan tersebut, Deddy terlihat begitu terharu. Bahkan suaranya terdengar bergetar karena tak kuasa menahan tangis.

"That's Laura yang saya kenal dan periangnya yang luar biasa. Sangat amat luar biasa," kata Deddy.

Di akhir videonya, Deddy pun memberi pesan haru untuk Laura. Dia mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan, kebahagiaan, serta kisah-kisah hidupnya yang kerap memotivasi. Bagi Deddy, Laura adalah sosok yang sangat menginspirasi.

"Thank you Laura untuk pernah menjadi bagian di podcast ini, terima kasih untuk pernah jadi bagian di hidup saya, terima kasih karena telah memberi saya inspirasi dan pelajaran berharga dalam menjalani hidup yang luar biasa. Terima kasih untuk motivasinya yang so amazing. Saya belajar banyak dari kamu," pungkasnya.