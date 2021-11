JAKARTA - Belum lama ini, selebriti asal Indonesia bernama Gisella Anastasia mengunggah foto dirinya yang berada di dalam air.

Sepertinya olahraga diving ini tengah digemari oleh Ibu satu anak ini. Terlihat beberapa postingan terakhir akun Gisel berada di bawah air. Tak hanya itu, ternyata Gisel juga belajar cara pose di dalam air.

“Kemarin juga belajar cara pose di dalam air karena selama ini ngelihat orang-orang kok cantik-cantik banget tapi kok giliran aku gak bisa bisa ya, kaku banget mukanya kalau udah di bawah,” tulis Gisel.

Gisella Anastasia memposting foto saat ada di dalam air itu pada laman Instagram pribadinya @gisel_la.

Kemudian, Gisella Anastasia menyebutkan bahwa pada foto itu, Gisel dan teman-temannya masih menyesuaikan diri dengan air.

Sepertinya mantan istri Gading menggemari hobi barunya. Dengan dia berada di kedalaman air, Gisel menyadari bahwa dirinya hanya makhluk yang kecil dan itu mengingatkan Gisel untuk selalu bersyukur dan berusaha seperti karakter Dory dalam film anak “Finding Nemo”.

“‘Just keep swimming’ no matter what eeaaa. Karena kita hadir di dunia ini tidak untuk menyerah, tidak untuk menjadi sia sia atau gt gt aja...” ujarnya.

Netizen pun bereaksi atas unggah Gisel. “Seger kak,” jelas seorang netizen.