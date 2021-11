JAKARTA - Biodata dan agama DJ Joana menarik perhatian netizen. Putri Joanita atau yang lebih dikenal Joana merupakan salah satu disc jockey (DJ) yang populer di Tanah Air. Perempuan ini lahir pada 3 Maret 1988 dan menganut agama Islam.

Joana memutuskan menjadi seorang DJ karena memiliki gairah berada di panggung. Rupanya, dia juga memiliki seorang kakak yang menggeluti profesi serupa, yaitu DJ Adel Maharani.

Dalam aksi panggung dan interaksi dengan para clubbers, DJ Joana memiliki jargon “No Pjoana No Party” dan “I love Pjoana More Than Wif!”.

Joana pernah menuai kontroversi pada September 2020 karena mengunggah tato di bagian dada yang berbentuk tulisan Arab. Banyak yang mengira tato itu bertuliskan lafaz Allah hingga netizen ramai-ramai melontarkan kecaman.

Di samping kontroversi dan dunia malam, sosok Joana diketahui memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis. Suaminya, Mahesa Putra adalah seorang DJ sekaligus produser.

Dari pernikahannya dengan Mahesa Putra, Joana dikaruniai 2 orang putra. Meski sudah memiliki anak, perempuan 33 tahun ini tetap energik di panggung dan aktif di media sosial. Melalui akun Instagramnya, @dj.joana, Joana gemar membagikan foto-foto cantik dan seksinya. Akun Instagramnya kini memiliki 991 unggahan dan mengantongi 951 ribu followers.