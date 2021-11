JAKARTA - Artis sinetron Hanna Kirana dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 2 November malam. Informasi duka wanita yang kerap muncul di sejumlah sinetron itu diungkapkan oleh sahabatnya, Masayu Anastasia.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un @hannakirana23 😭😭😭," tulis Masayu Anastasia dalam instagramnya.

Baca juga:

Biodata dan Usia Hanna Kirana, Pengganti Lea Ciarachel Pemeran Zahra

Dalam unggahannya, Masayu Anastasia menyertakan video boomerang bersama sang sahabat, Hanna Kirana. "ALLAH lebih sayang kmu de...It 💔 my heart ... know that you're gone 😩," tulisnya sebagai tanda berduka.

Hingga kini belum diketahui apa penyebab meninggalnya Hanna Kirana. Namun informasi yang beredar, Hanna Kirana meninggal akibat serangan jantung.

(kem)