MUSISI senior Oddie Agam meninggal dunia, Rabu (27/10/2021). Oddie Agam terkenal menciptakan banyak lagu untuk penyanyi hits, seperti 'Tanda-Tandanya' hingga Antara Anyer dan Jakarta.

Stanley Tulung yang pertama kali memberi tahu ke publik mengenai meninggalnya Oddie Agam. Lewat Instastory, ia menuliskan duku mendalamnya.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Selamat jalan Bang Oddie Agam yg berpulang 27 Oktober 2021 jam 11.00. Semoga tenang di sana," tulisnya.

Oddie Agam sendiri merupakan seorang musisi yang namanya sangat dikenal masyarakat di era 1980-an. Pria kelahiran 19 Maret 1953 tersebut banyak menelurkan hits yang mungkin sampai sekarang Anda masih hafal lagunya.

Beberapa hits Oddie Agam antara lain 'Wow', 'Surat Cinta', 'Bahasa Cinta', 'Logika', pun 'Tamu Istimewa' yang dipopulerkan Vina Panduwinata. Bahkan, lagu Oddie Agam ada yang dibawakan musisi Malaysia yaitu Sheila Majid yaitu 'Antara Anyer dan Jakarta'.

Bicara soal urusan kehidupan pribadi, Oddie Agam yang memiliki nama lahir Imran Madjid itu pernah menjalin hubungan suami-istri dengan Chintami Atmanegara, mereka menikah pada 1988. Namun sayang, cinta di antara mereka mesti kandas pada 1992.

Ada satu konser Oddie Agam yang cukup dikenal sepanjang hayatnya yaitu konser tunggal pertamanya bertajuk 'Antara Anyer dan Jakarta' yang bertema 'The Best of Oddie Agam' yang diselenggarakan pada Minggu, 29 April 2007, di XXI Lounge Djakarta Theatre.

Di konser tersebut, ia ditemani beberapa musisi hebat lainnya yaitu Vina Panduwinata, Mus Mujiono, Ahmad Albar, Purwacaraka, Yuni Shara, dan Mulan Jameela.

Lagu-lagu hits yang dibawakan kala itu termasuk 'Surat Cinta', 'Wow', 'Bahasa Cinta', 'Logika', 'Tamu Istimewa', yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata. Ahmad Albar akan membawakan 'Mencari', lagu Oddie yang liriknya ditulis oleh Pangeran Pahang, Tengku Abdul Rahman, direkam dengan orkestra 60 pieces bersama Addie MS di Los Angeles, Amerika Serikat.