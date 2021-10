KASUS Rachel Vennya kabur saat karantina sepulang dari AS kini masih berlanjut. Bahkan akun Instagram Rachel Vennya hilang pada Jumat (22/10/2021).

Dari hal ini, netizen pun ramai memprediksi penyebab akun ibu dua anak itu kini menghilang dan tak dapat ditemukan. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (23/10/2021), ketika mencari nama pengguna @rachelvennya di instagram, hanya muncul tulisan 'pengguna tidak ditemukan'.

Baca Juga: Kasus Rachel Vennya Diselidiki Polisi, Akun Instagram Menghilang?

Hingga kini, masih belum diketahui penyebab pasti akun mantan istri Niko Al Hakim itu menghilang. Namun, netizen pun ramai memberikan tanggapan mereka mengenai penyebab hilangnya akun instagram Rachel Vennya.

Bahkan, ada pula netizen yang memberikan keterangan hal yang dilakukan Rachel ini sebagai langkah sang selebgram itu tak kehilangan lebih banyak followers, dimana sebelumnya dari kasus yang menyeretnya kini, dia sudah banyak kehilangan followers dari akun instagramnya.

"Instagram rachel vennya ilang biar ga makin banyak yg unfollow kali ya. Karna kasus karantina jadi merembet kemana2, sampe nopol mobil aja bikin masalah. Seleb ig kalo udah kena kasus pusing juga euy," tulis akun @nm**

"cerdas jg ni rachel vennya deactivate akun ignya sebelum followersnya makin jatuh lagi. udah turun ~400k njir buat instagram thats a lot," tulis akun @emm**

"Hukuman yg paling enak buat rachel vennya adalah instagram nya di bekukan aja, dia jadi sombong dan merasa spesial begini ya kerna banyak followers udah itu aja. As influencers that’s the worst nightmare for them," tulis akun @gat**