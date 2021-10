VIENS Tasman, Ibunda Rachel Vennya, muncul memberikan dukungan terhadap sang putri, setelah heboh kabur saat karantina Covid-19. Ia mengunggah sebuah video potret Rachel Vennya dari bayi hingga dewasa, namun akhirnya video itu dihapus dalam waktu beberapa jam.

Meski demikian, video itu diunggah ulang oleh akun Instagram @insta.nyinyir. Viens Tasman menuliskan bahwa Rachel Vennya adalah orang yang suka menolong dan seorang pahlawan di dalam keluarga.

Dia pun mengingatkan bahwa tidak ada kerabat terdekat yang meninggalkan Rachel meski sedang tersandung masalah.

"Hei kiddo, be strong, kamu sudah jadi anak yang kuat dan survived sejak kamu dilahirkan, kamu terlahir sebagai orang yang suka menolong, menolong orang lain, penolong teman teman kamu, apalagi kamu adalah pahlawan di keluargamu. Orang orang yang dekat ga ada yg meninggalkan kamu kido, kita selalu ada buat kamu yah" tulis Viens Tasman dalam keterangan, Minggu (17/10/2021).

Mantan mertua Niko Al Hakim ini mengatakan bahwa kondisi ini memang harus dilalui. Dia pun terus menguatkan sang putri dengan berbagai kalimat manis. Dia juga mengatakan bahwa orang yang menghujat Rachel Vennya mungkin memiliki masalah hidup lebih besar yang sedang mereka tutupi dengan cacian dan makian.

"Saat ini memang waktunya aja tergelincir, sehingga orang menghujat dan menghina tanpa batas, itu memang harus dilalui, hei, kamu sudah melalui hal yang terburuk loh, kamu manusia biasa bukan malaikat, orang yang mencaci maki itu mungkin dia punya masalah hidup yang lebih berat dari kamu, yang mungkin sedang di tutupin yang kita tidak tahu. mereka sendiri lah yg tau," tulisnya.

Sang ibunda hanya meminta agar Rachel Vennya mengikhlaskan semuanya sebab tak ada manusia yang sempurna. Viens Tasman juga menyebut bahwa hal ini adalah musibah yang biasa terjadi dalam hidup. Dia pun mengungkap rasa sayang serta bangga terhadap sang anak atas segala kebaikannya selama ini.

"Lihat, aku, orang tuamu, keluarga mu sahabat2 mu, tetap bangga dan sayang sama kamu, yang tau kamu seperti apa sesungguhnya…. mereka yg benci, punya masalah sendiri yang mungkin tidak bisa mereka pecahkan, jadi ikhlaskan saja. Tidak ada manusia yang sempurna, terjadinya musibah dalam hidup itu biasa. Let's stick together, we loves you and proud of you kido. Remember, you are a survival" tutup Viens Tasman.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Tak sedikit netizen yang menghujat dan menyebut hal ini bukan musibah melainkan masalah yang dibuat oleh sang anak sendiri.

"Ini kan masalah yg dibuat2 sendiri," tulis netizen.

"Musibah yang dibuat buat Demi pesta wkwk. Apa susah nya karantina 8 hari doang. Habis 8 hari selesai terserah deh mau bikin apa kek," balas netizen lain.

"Syg anak bukan berarti membenarkan kesalahan anak apalagi dgn bilang itu musibah," timpal netizen lain.

"mon maap bu, ga benci sm anaknya tp ya emg salah dong kelakuannya yg kabur dr wisma atlet terus masa yg disalahin netizen lagi?" ungkap netizen lain.

"Org jelas" anaknya salah kok dsanjun" heiii bu anakmu emang kuat,baik hati,disayangi oleh semua org tp dia bersalah krn membahayakan org lain kok dibanggain hrsnya dinasehatin bukannya di dukung.anehhh ibu ini," kata netizen lainnya.