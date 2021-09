GEMPITA Nora Marten pintar berpose jika di hadapan kamera. Lihat saja potret terbaru bocah 6 tahun ini yang diunggah Gisel di Instagram, Gempi pintar bergaya bak ABG.

Dalam postingan itu, Gempi terlihat sangat menggemaskan dalam balutan dress putih motif polkadot. Mini dress lengan panjang itu juga memiliki aksen wide belt di bagian pinggangnya.

“Gempi udah mirip Eonnie-Eonnie Korea belum?….” kata Gisel dikutip dari keterangan foto Instagramnya, Jumat (24/9/2021).

Potret Gempi ini langsung dikomentari ratusan netizen. Mereka memuji kecantikan cucu Roy Marten tersebut. Ada juga yang menilai bahwa rupa Gempi sangat mirip dengan ibunya, Gisel.

“Ya ampuuunnn kayak abg banget sih gem,” kata netizen di kolom komentar.

“Cantik banget sih Gempi,” komentar yang lain.

“Gempi mirip mama ya,” tulis netizen.

“Gempi kayak udah abegee,” komentar netizen.

“Gemesh amat sih udh mau ABG bentar lagi,” puji yang lain.

“Lucu banget.. like her style… like mother like daughter,” kata netizen.