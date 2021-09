KEHADIRAN program televisi masa kini yang makin kreatif dan informatif tentunya semakin membuat pemirsa di rumah betah untuk berlama-lama menonton TV.

 Dengan banyaknya program-program yang variatif, stasiun televisi bersaing membuat progam yang menarik demi memanjakan pemirsa setianya.

Selain program bergenre drama yang sukses di primetime, banyak berbagai hiburan yang ditayangkan oleh stasiun televisi nasional yang ada di jam prime time dengan genre program non drama, contoh programnya Lapor Pak! dari Trans 7 yang mengusung tema acara komedi dengan pengisi acara Andre Taulany, Kiki Saputri, Wendy Cagur, Andhika Pratama dan lain-lain.

Selain itu, ada Lida 2021 atau Liga Dangdut Indonesia yang tayang di Indosiar. Sesuai dengan nama programnya, Lida 2021 menyuguhkan kontes menyanyi dengan genre dangdut yang pesertanya mewakili beberapa provinsi di Indonesia.

 

Untuk pemirsa yang menyukai acara bincang-bincang dengan menghadirkan bintang tamu tematik, pasti akan cocok dengan program ini. Trans 7 menghadirkan Mata Najwa yang konsisten menghadirkan topik-topik dengan narasumber yang menarik dan inspiratif.

Selain itu, masih dari Trans 7 ada program On The Spot dan Opera Van Java yang pastinya pemirsa sudah tidak asing dengan program acara ini.

Bukan hanya program-program yang ada di kategori Prime Time non drama, tapi ada juga ragam acara non prime time non drama, dengan jenis program variety show, seperti Brownis yang tayang di Trans TV, lalu Dahsyatnya 2021 tayang di RCTI dan Rumpi No Secret yang tayang di Trans TV.

Ada program dokumenter anak, yaitu Si Bolang Bocah Petualang tayang di Trans 7 dan informasi hiburan selebriti Silet yang tayang di RCTI, menjadi tontonan favorit bagi pemirsa. Disamping itu program-program tersebut memberikan hiburan segar bagi para penonton di rumah disaat pandemi.

Program-program kategori Prime Time Non Drama Terpopuler dan kategori Non Prime Time Non Drama pilihan pemirsa diatas masuk sebagai nominasi di Indonesian Television Awards 2021. Pemirsa diajak turut serta untuk menentukan pilihan, mana yang paling menjadi favoritnya pada ITA 2021.

Pemirsa bisa dukung program pilihannya dengan cara vote yaitu melalui media sosial, Instagram @indonesiantvawards dan Facebook Indonesian TV Awards, serta melalui aplikasi RCTI+. Vote dibuka mulai dari 1 September hingga 22 September 2021.

#IndonesianTelevisionAwards2021 #ITA2021 #2021 #RCTIOKE

(dwk)