Salah satu personil Secret Number yang ditunggu-tunggu pada live Shopee 9.9 Super Shopping Day malam tadi adalah Dita Karang. Bahkan nama Dita menjadi trending di Twitter pada kolom K-pop.

Benar saja, penampilan Dita Karang disambut dengan antusias para penggemarnya. Decak kagum dilontarkan para pemirsa. Lagu Cintaku dari Chrisye berhasil dibawakan dengan memukau. Suara yang jernih, lembut dan renyah membuat penontonnya ‘jantungan’!

Ribuan komentar manis dilontarkan para penonton.

@ Yosi xxx : Dita nyanyi pecah abis 🤩❤

@Ima xxx : Ga bisa berkata-kata,,, Dita kamu hebat... All the best... Terima kasih Shopee...!

@ Athallah xx : Itu suara mulus bgt gak ada fals2 nya ya,, emang bener2 nih mbak Dita ... Saranghaelah 😁

@Neomy xxx : Gila sih ini Dita Bawain lagu cinta luar biasa banget❤👌 jantungan bisa bisa nih

Dita sejak awal memang telah menyedot perhatian khalayak. Bukan hanya suaranya yang merdu tetapi penampilan cantik dan menarik darinya juga mampu membuat penonton tak kuasa memalingkan pandangan.

Tak hanya itu, jejak langkah saat menapaki dunia hiburan pun, sangat inspiratif. Dita Karang sebelumnya juga sempat viral media sosial karena menjadi warga Indonesia pertama yang lolos audisi Kpop. Pada pertengahan 2020 dia sah menjadi girlband di grup Secret Number.

Namun dibalik lolosnya Dita sebagai girlband grup Secret Number, ada perjuangan yang tidak mudah. Dita Karang yang bernama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang ini dilahirkan di Jogja. Keluarga besarnya berasal dari Bali.

Sejak kecil, Dita telah berkeinginan menjadi seorang idol. Tak heran, usai lulus SMA ia melanjutkan studi di American Musical and Dramatic Academy (AMDA) College, New York, Amerika dengan mengambil jurusan studi seni tari dan pertunjukan.

Usai menyelesaikan studinya di AMDA, Dita mengadu nasib di Korea Selatan untuk menjadi seorang idol. Berbagai audisi idol Kpop dilakoni, dan berbagai kegagalan ia terima. Pada 2017, Dita mulai mengikuti audisi yang diadakan Vine Ent di New York. Dari sinilah karirnya sebagai idol K-pop dimulai. Ia debut bersama Secret Number pada 19 Mei 2020.

CM

(yao)