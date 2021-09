KOMIKA Coki Pardede ditangkap polisi karena narkoba pada 1 September 2021 di kediamannya di kawasan Tangerang Selatan. Biodata dan agama Coki Pardede pun lalu menjadi sorotan.

Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus. Saat sahabat Tretan Muslim itu dibekuk, petugas menemukan barang bukti berupa sabu.

Mengulik sosok Coki lebih dalam, pria ini terlahir dengan nama Reza Pardede pada 21 Januari 1988. Diketahui lebih lanjut, Coki menjadi penganut agnostik.

Namanya pun besar di dunia hiburan sejak memasuki dunia stand up comedy. Pria berdarah Batak ini awalnya aktif di komunitas Stand Up Depok. Dia akhirnya memberanikan diri mengikuti ajang Stand Up Comedy Indonesia Season 4 pada 2014.

Di ajang itu, dia sampai ke posisi 8 besar. Seolah tak puas dengan pencapaian itu, Coki kembali menantang diri mengikuti ajang Stand Up Comedy Academy pada 2016 dan bertahan hingga 9 besar. Setelah malang melintang di dunia stand up comedy, Coki kemudian membentuk Majelis Lucu Indonesia (MLI), salah satunya bersama sesama komika, Tretan Muslim. Kelompok tersebut menghadirkan konten YouTube beru acara stand up comedy dan genre lainnya. Seiring berjalannya waktu, popularitas duo komedian Coki dan Muslim melejit. Mereka akhirnya juga aktif membangun konten Pemuda Tersesat bersama Habib Husein Ja'far Al Hadar, menyuguhkan dakwah Islami yang diwarnai komedi khas ala Coki dan Muslim.