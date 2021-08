PENYANYI jebolan Indonesian Idol Season 9 Ghea Indrawari kembali menghadirkan konten seru dan menghibur di YouTube channel miliknya. Ghea yang sering mengundang bintang tamu keren untuk ngobrol bareng, kali ini mengajak Mirriam Eka untuk seru-seruan.

Mirriam merupakan penyanyi jebolan Rising Star Indonesia 2018. Gadis yang dikenal ngefans berat pada Ariel NOAH ini telah merilis single terbarunya pada 9 April 2021 yang berjudul “Raga & Hati”. Single tersebut pun ia nyanyikan bersama penyanyi Reza Darmawangsa.

Saat ngobrol bareng Ghea, Mirriam mengaku memiliki rasa takut ketika mendengar suara ketukan pintu. Sampai saat ini, Mirriam merasa ketakutan sampai gemetar ketika mendengar ketukan akibat trauma masa kecilnya.

Kemudian keduanya membahas tentang stigma mengenai tato di masyarakat, rupanya Mirriam mengaku banyak menerima komentar tak menyenangkan mengenai tato di tubuhnya.

“Banyak banget yang bilang ‘ih males banget kak Maria sekarang tatoan padahal dulu nggak, dulu cute’ padahal ini udah ada dari jauh sebelum ikut Rising” tutur Mirriam.

Kemudian Mirriam pun mengungkapkan bahwa tato di tubuhnya tidak semerta-merta membuatnya jadi orang yang buruk. Ia pun mengaku bingung menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan pilihannya memiliki tato.

“Kadang aku bingung aja sih mau nanggepin orang-orang yang kayak ‘kenapa sih harus tatoan, sayang banget’. Aku gak ngerti sayang bangetnya itu di mana, it’s my body, it’s up to me” ujar Mirriam.

Yuk simak cerita-cerita seru Mirriam dan Ghea hanya di YouTube channel Ghea Indrawari!

https://www.youtube.com/watch?v=MyRgNle225w

