KELUARGA besar Atta Halilintar sedang berbahagia karena Aurel Hermansyah hamil lagi. Tak terkecuali, Ashanty, yang akan mendapatkan calon cucu yang menggemaskan.

Seperti tak sabar melihat calon cucunya lahir, Ashanty mengungkapkan rasa bahagian di Instagram. Menantikan calon cucunya lahir seperti dapat hadiah dari surga.

"A baby is a blessing. A gift from heaven above, a precious little angel to cherish and to love (Seorang bayi adalah berkah. Hadiah dari surga di atas, malaikat kecil yang berharga untuk dihargai dan dicintai)," tulis Ashanty terlihat dari unggahan video di akun Instagramnya, Sabtu (21/8/2021).

Selain itu, Ashanty menyebut bahwa kehadiran calon cucu nya itu begitu dinanti-nantikan. Hingga sebelum hadir pun, dia sudah begitu menyayangi calon cucu pertamanya itu.

"This baby will have so much love from us, our first grandchild, and our precious😍😍 I cant wait to meet u because i already love u♥️ (Bayi ini akan mendapatkan begitu banyak cinta dari kita, cucu pertama kita, dan kesayangan kita😍😍 Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu karena aku sudah mencintaimu♥️)," tulisnya.

Selain pesan untuk sang cucu, Ashanty juga mengucapkan selamat kepada Aurel dan Atta. Bahkan, wanita yang akrab dipanggil dengan sebutan bunda itu juga mengucapkan selamat kepada Krisdayanti hingga kedua orang tua Atta. "Selamat abang @attahalilintar dan kaka sayang @aurelie.hermansyah. Semoga lancar sampai persalinan, doa kita selalu menyertai," tulisnya. "Selamat juga buat umi @genifaruk dan pak @halilintarasmid, dan keluarga besar.. juga buat mimi @krisdayantilemos dan keluarga besar. Bentar lagi semua jadi oma opa, tante dan om😍😍😍 @ananghijau @azriel_hermansyah @queenarsy @arsya.hermansyah," tambahnya. Sementara, Ashanty beserta Anang dan Azriel terlihat turut hadir dalam pemeriksaan bayi dalam kandungan Aurel. Hingga dari momen mengharukan ini, Aurel hingga netizen pun turut memberi ucapan selamat. "wwooow!! Soon to be nenek!! Love youuu bunda nenek❤️❤️," tulis akun @aurelie.hermansyah. "❤️ love buat bunda ashanty.... hati mu seluas samudra," tulis akun @feb** "Barakallah❤️❤️ selamat menjadi opa and oma," tulis akun @ram**