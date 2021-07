VIDEO diduga Zara Adhisty cium pipi Niko Al Hakim tersebar di media sosial, Jumat (30/7/2021). Sang ibunda, Sofia Yulinar, meminta netizen untuk tidak terus menghakimi putrinya.

Ya, video mesra itu mulanya diunggah di Insta Story akun @cintakitkat. Video tersebut tampak dibagikan untuk followers yang dimasukkan kategori close friend (teman dekat).

Zara dan Niko belum mengonfirmasi apapun soal beredarnya video tersebut. Namun, banyak netizen yang sudah terlanjur kecewa dengan dua selebriti itu, terutama Zara yang sebelumnya pernah tersandung skandal.

Mantan personel JKT48 ini sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah dia membagikan video Insta Story kemesraannya dengan Zaki Pohan, yang saat itu berstatus sebagai kekasihnya pada 19 Agustus 2020.

Dalam video itu, Zaki bersandar di pundak Zara dan meletakkan tangannya di dada sang aktris. Zara tampak kaget, namun dia tetap terlihat santai seolah tak keberatan dengan sikap sang kekasih yang menyentuh area pribadinya.

Meski sudah dihapus sesaat setelah diunggah, video itu terlanjur tersebar luas di media sosial. Bahkan, aktris Keluarga Cemara itu sampai tutup kolom komentar demi menghindari komentar pedas netizen.

Pihak keluarga Zara saat itu pun buka suara. Salah satunya sang ibunda, Sofia Yulinar. Dia meminta agar netizen berhenti menghujat sang putri melalui unggahan Instagramnya

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku. Stop judging, please! I'm with her no matter what (berhenti menghakimi, tolong! Aku bersamanya apa pun yang terjadi," tulis Sofia lewat akun @mrssaladin.