RIAN D'Masiv berduka, sang mertua meninggal dunia. Ibunda Sri Ayu Murtisari tutup usia pada Selasa 27 Juli 2021.

"Innalilahi wainaillaihi rajiun.. telah meninggal dunia Mama minul sutaryanti.. ibu dari istri saya @aypnm mohon di maaf kan kesalahan beliau baik yang di sengaja atau tidak di sengaja.. Al fatihah," tulis Rian di laman Instagram rianekkypradipta.





Sementara itu, di laman Instagram aypnm, sang istri pun mengunggah foto hitam dengan caption duka. Ia mendoakan sang mama agar dilapangkan kuburnya.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku akan doakan Mama terus supaya mama diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah SWT. I love you so much Ma❤23/6/1954 - 27/Juli/2021," tambahnya.

(dwk)