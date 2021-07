RAISA Andriana ikut merayakan Hari Anak Nasional 2021. Ia mengunggah foto masa kecilnya yang imut-imut.

“Selamat Hari Anak Nasional from this little dreamer,” kata penyanyi 31 tahun itu dikutip dari media sosial Twitter-nya, Jumat (23/7/2021).

Di platform tersebut, Raisa mengunggah tiga fotonya saat dia berusia balita. Ada yang berpose sedang melamun, fotonya ketika berambut pendek, dan dikuncir dua.

“Akuu mau liat foto2 masa kecil kalian juga doong,” cuit pelantun lagu ‘Serba Salah’ itu.

Cuitan Raisa tersebut banyak di-retweet dan dibalas oleh netizen. Ada yang turut membagikan foto kecilnya, ada pula yang gemas dengan potret Raisa cilik. “Cakep banget dari kecil ya Bun,” kata netizen di Twitter. “Bosen nggak mba cantik mulu?” cuit yang lain. “Raisa dari kecil aja udah cantik. Gimana si Mas (Hamish Daud) ngga milih dia,” komentar netizen. “Dulu ibunya ngidam apa ya?” tanya netizen penasaran. “Lucu banget si teteh,” puji netizen. “Raisa emang cakep dari embrio,” celetuk netizen lainnya.