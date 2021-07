JAKARTA - Raisa Andriana membuat pengumuman bahwa dia membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin tampil di musik video lagu terbarunya Love & Let Go.

Hal ini dia sampaikan sendiri melalui video di akun instagramnya, @raisa6690, Rabu (22/7/2021), serta menyertakan persyaratan dan tata cara untuk ikut serta.

"Hai guys, i have a really important announcement (aku punya berita penting)," ujar Raisa di video yang dia unggah.

"Aku bakalan butuh bantuan kalian untuk bikin musik video Love & Let Go. Karena dari kemarin kan udah banyak banget yang nge-tag aku 'ka, lagu ini related banget sama aku, kka lagu ini aku banget' jadi aku pingin tahu how this song related to you (seberapa terhubungnya lagu ini sama kamu) dan momen apa yang bikin lagu ini related banget sama kehidupan kamu," tuturnya.

Selain itu, dia menyampaikan harapannya untuk bisa ikut serta dalam suka cita melalui momen yang dikirimkan untuk musik video Love & Let Go.

"I hope you wanna shared these moment with me (aku harap kamu mau untuk berbagi momen itu dengan ku)," ucapnya.

Tak hanya itu, Raisa juga menyematkan beberapa video contoh video pada unggahannya itu.

Sedikit informasi, lagu Love & Let Go sendiri merupakan EP (Extended Play) Raisa yang berjudul It's Personal yang rilis pada 6 Juni 2021 tepat di hari ulang tahunnya yang ke-31. Lagu Love & Let Go sendiri menjadi pusat perhatian lewat melodi dan alunan musiknya yang indah.

Lagu Love & Let Go sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang memilih dirinya dengan melepas orang yang (dia pikir) dia cintai untuk kebaikan dirinya sendiri.

