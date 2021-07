DONNA Agnesia dan Darius Sinathrya pelesiran ke Bali untuk merekatkan hubungan. Mereka pun pelukan romantis sambil menikmati sunset.

Netizen mana yang enggak baper melihat keromantisan mereka berdua. Setelah update foto di ranjang, kini mereka bikin makin baper netizen setelah mengunggah foto di pantai.

Donna memeluk erat suaminya Darius. Di Instagram, Darius juga menuliskan caption mesra.

"Nothing is better than this moment with you. 🌹❤️

#ceritaperjalanan #dariusdonna #couple #love #day169 #dariusdonnastory #365days #196daysto15thanniversary," tulis Darius.

Donna pun menyukai momen ini dan dia membalas mesra komentar itu. "❤️❤️❤️."

Netizen pun auto-baper melihat keromantisna mereka. Apa aja sih komentarya? Om @darius_sinathrya kalau kata anak2 sekarang...lumayan bucin juga ya hehe ✌," kata edi***. "dicari laki² yang setia seperti om darius🥺😭," ucap aini***. "sweet bgt nangisss🥺," tambah its***. "Om Darius ini ada cloningan nya gak sih 😅," tutup y_peb***