JAKARTA - Siapa nih penggemar setia K-pop yang udah menunggu-nunggu konser besar "2021 Together Again, K-pop Concert"? Ya, konser termegah pada masa pandemi ini akan hadir pada hari ini yang dapat dinikmati secara streaming. "2021 Together Again, K-pop Concert" ini merupakan konser K-pop tatap muka berskala besar pertama yang diadakan setelah penerapan jarak sosial. Konser ini diharapkan menjadi salah satu titik terang pemulihan kehidupan bagi penggemar K-pop, seiring dengan perluasan vaksinasi.

Konser ini akan menampilkan berbagai boyband dan girlband asal Korea yang terkenal di dunia. Seperti NCT DREAM, BTOB, BRAVEGIRLS, BAEK Z YOUNG, KIM TAE-WOO, DREAMCATCHER, OH MY GIRL, AB6IX, CIX, MOMOLAND, ONF, KIM JAE-HWAN, JEON SO YEON, CHOCOME, ROCKET PUNCH, DRIPPIN, DKB, GIANT PINK, A.C.E, EPEX, T1419, ARIAZ, 3YE, AleXa, HOT ISSUE, LIGHTSUM. Pertunjukan ini dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Han Mae Yeo dan Arirang TV di SK Olympic Handball Stadium, Olympic Park, Seoul.

Konser ini akan dilaksanakan pada tanggal Hari ini 17 Juli 2021. Kamu dapat menyaksikan konser tersebut secara gratis!, yaitu di aplikasi RCTI+. Valencia Tanoesoedibjo, selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan, “Kami sudah mempersiapkan yang terbaik agar penikmat K-popers dapat menyaksikan 2021 Together Again, K-Pop Concert dengan nyaman dan mudah. RCTI+ akan menghadirkan 2021 Together Again, K-Pop Concert pada tanggal 17 Juli 2021."

Acara akan diawali dengan moment Red Carpet pada pukul 13:50 WIB dan dilanjut dengan acara inti konser pada pukul 15:00 WIB. “Semoga dengan ditayangkan 2021 Together Again, K-Pop Concert, para penikmat musik K-Pop semakin betah di RCTI+ karena semakin banyak pilihan hiburan untuk diminati,” jelas Valencia.

Tak lupa juga ada salam hangat dari Kim Jae Hwan oppa untuk menyapa para fans K-pop di seluruh Indonesia, “Akhirnya pada tanggal 17 Juli saya punya kesempatan untuk bertemu dengan kalian di Olympic Handball Gymnasium. Saya memberikan usaha terbaik pada penampilan saya, semoga kalian semua terhibur dengan penampilan saya”, jelasnya.

Sesuai dengan permintaan para Kpop lovers dan dukungan dari sponsor. 2021 Together Again, K-Pop Concert sekarang dapat ditonton secara GRATIS di RCTI+ untuk territory Indonesia saja. Bagi kamu yang telah membeli tiket, tak perlu khawatir. Karena pihak RCTI+ akan menghubungi kamu untuk melakukan proses refund.

Ayo tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke aplikasi RCTI+ dan duduk manis dirumah untuk menikmati konser besar “2021 Together Again, K-pop Concert” secara gratis! Download aplikasi RCTI+ di App Store dan Play Store. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan ya!

